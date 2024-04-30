هيئة التراث توقّع اتفاقية تعاون مع جامعة كانازاوا اليابانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت هيئة التراث اليوم اتفاقية تعاون علمي مشترك مع جامعة كانازاوا اليابانية لأعمال المسح الأثري لمواقع عصور ما قبل التاريخ بمنطقتي الجوف وتبوك.

ومثّل هيئة التراث في توقيع الاتفاقية مدير عام الآثار الدكتور عبدالله الزهراني بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر الحربش، فيما مثّل جامعة كانازاوا اليابانية مدير المشروع العلمي في الموقع الأثري الدكتور سوميو فوجي، وذلك بمقر هيئة التراث في حي السفارات بالرياض.

وجاءت هذه الاتفاقية استمراراً في سعي هيئة التراث للتوسع المستمر في أعمال المسح والتنقيب الأثري الميداني على مستوى المملكة، وتهيئة وتأهيل المواقع الأثرية، وتوسيع قاعدة الشراكات العلمية المتميزة في مجالات الآثار مع الجامعات والمراكز العلمية الدولية المتخصصة، وتعمل الهيئة من خلال هذه الاتفاقية على تقديم المزيد من المعطيات العلمية حول مواقع عصور ما قبل التاريخ وتتبع الأنماط الرعوية بمواقع الجوف وتبوك.

وسيتم من خلال هذه الاتفاقية إجراء الدراسات العلمية الميدانية والتوسع في النشر العلمي لنتائج أعمال المسح والتنقيب الأثري كأحد مخرجات هذا التعاون العلمي، إضافة إلى استقطاب الخبرات العلمية المتميزة.