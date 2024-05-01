مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 12345 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 49.26 نقطة ليقفل عند مستوى 12345.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 258 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صناعة الورق، وسلامة، وثمار، والعقارية، وتشب الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: الباحة، وجدوى ريت السعودية، وسلوشنز، وعذيب للاتصالات، والعربية الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.57% و7.14%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والصناعة الكهربائية، وشمس، وأرامكو السعودية، وثمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، وعذيب للاتصالات، وثمار هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 25.93 نقطة، ليقفل عند مستوى 26362.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.