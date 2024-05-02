شكرا لقرائتكم خبر عن قروض الأفراد ترتفع 7.5% إلى 1.271 تريليون ريال في مارس والان نبدء بالتفاصيل

القروض العقارية

الصناعات التحويلية

الأنشطة المالية والتأمين

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي (ساما) عن تصدر نشاط قروض الأفراد، الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي من القطاع الخاص خلال شهر مارس الماضي.وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن (ساما) استحوذ نشاط قروض الأفراد على 1.271 تريليون ريال، في مارس الماضي، بنسبة 48% من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية، مرتفعا بنسبة 7.5%، على أساس سنوي، و1.1% على أساس شهري.وفقا للنشرة جاء نشاط القروض العقارية في المرتبة الثانية من الائتمان المصرفي حسب النشاط الاقتصادي، مسجلا 275.178 مليار ريال في مارس الماضي، مستحوذا على 10.3% من إجمالي الائتمان المصرفي، بزيادة على أساس سنوي قدرها 27.2%، و1.5%، على أساس شهري.وجاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثالثة بين الأنشطة الاقتصادية، مستحوذا على نسبة 7.1% من الإجمالي، إذ سجل نحو 189.779 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 11%، وبارتفاع 2.5% على أساس شهري.وذكرت النشرة، أن قطاع الصناعات التحويلية جاء في المرتبة الرابعة بين الأنشطة الاقتصادية، مسجلا 173.128 مليار ريال، بارتفاع على أساس سنوي قدره 1.6%، وبتراجع 1.1% على أساس شهري، بينما تلاه الأنشطة الأخرى مسجلة 15.395 مليار ريال.وفي المرتبة السادسة جاء نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والمياه، مسجلا 147.421 مليار ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 26.7%، و0.3% على أساس شهري، تلاه نشاط التشييد الذي سجل 127.717 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 8%، و2.3% على أساس سنوي وشهري على التوالي.وسجل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة المالية وأنشطة التأمين نحو 106.906 مليار ريال في مارس الماضي، مقارنة بـ101.438 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2023، و107.953 مليار ريال في شهر فبراير من العام الحالي.وبلغ الائتمان المصرفي الممنوح لنشاط النقل والتخزين 44.354 مليار ريال، فيما سجل نشاط التعدين والمناجم 44.974 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا على أساس شهري وسنوي بنسبة 3.3%، و14.9% على التوالي.وذكرت النشرة أن أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية حصلت على 36.375 مليار ريال في مارس الماضي، مقارنة بـ39.097 مليار ريال في الشهر المماثل من عام2023، و38.073 مليار ريال في شهر فبراير 2024، في حين حصلت أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم على 34.22 مليار ريال، بينما حصل نشاط المعلومات والاتصالات على 22.773 مليار ريال من الائتمان المصرفي.وسجلت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي ائتمانا مصرفيا يقدر بنحو 20.097 مليار ريال في مارس، بينما بلغ الائتمان المصرفي للزراعة والغابات وصيد الأسماك نحو 8.919 مليار ريال.وأفادت النشرة بأن نشاط التعليم حصل على ائتمان مصرفي قدره 6.044 مليار ريال، فيما حصلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية على 5.388 مليار ريال في مارس الماضي.