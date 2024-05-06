شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سيارتك.. البطارية أحد أهم الأسباب الرئيسية عندما يتوقف محرك السيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد بطارية السيارة جزءا هاما من الأجزاء التى تتأثر بالاستخدام فإذا تمت إساءة استخدامها طبيعى سينعكس هذا على أداء السيارات، وقد يصل السوء إلى توقف كامل للسيارات.. فعلى سبيل المثال إذا نسيت أضواء السيارة، أو الراديو، أو أى وظيفة كهربائية بعد ركنة سيارتك.. ستجد أن البطارية فى حالة ميئوسٌ منها، ولكن هناك العديد من الأسباب الأخرى التى تؤدى إلى تفاقم هذه المشكلة.

وإليكم الأسباب التى تتضمن الظروف الأكثر شيوعاً وشرح مفصل للطريقة الأفضل لمعالجة السيارة وهى كالآتى:



1- السيارة صامتة عندما تضع المفتاح بوضعية "ON" :

تأكد من قطبى البطارية إذا بدوا مهترئين نظف رؤوس البطارية بين القطب والتوصيلة وحاول من جديد.

إذا دارت، عليك تنظيف أو تبديل توصيلات الأقطاب.

2 - السيارة تقوم بصوت تكتكة ولا تدور:

هذا الصوت يعنى بشكل عام أن البطارية خدمت عمرها.

إذا كانت البطارية سليمة، تأكد من توصيلات البادئ.

3- البادئ يعمل لكن السيارة لم تدور:

تأكد من نظام تزويد الوقود إذا كان حسناً، تأكد من شمعات الإحتراق.

4- المحرك ما يلبث أن يدور حتى ينطفئ:

إذا السيارة مزودة بمكربن، تأكد من أنه يعطى المزيج المناسب من الهواء والوقود.

5-إذا مزودة بنظام حقن إلكتروني، السيارة بحاجة لصيانة عند مختص. نفس الشيء إذا كانت السيارة لا تدور خلال الحرارة المتدنية.

واليكم نصيحة سريعة لحل المشكلة، لتشغيل السيارة عبر المساعدة واخذ وصلة من سيارة أخرى بطريقة سليمة، إتبع الخطوات التالية:

١. لاستخدام كوابل تشغيل السيارة من الأفضل أن تبقى سيارتك مجهزة بهذه الكوابل أن لم يكن لديك، ستجد دائماً فاعل خير ليساعدك ويمدك بما تحتاجه.

٢. ضع كلتا السيارتين فى وضعية الوقوف P أو بالترس المحايد N، وأطفئ السيارتين وتأكد من تشغيل مكابح الطوارئ.

٣. بعض البطاريات تحتوى على غطاء يجب فتحه عند القيام بمثل هذه العملية فالبطارية تنتج غاز الهيدروجين المتفجر. بعض البطاريات الاخرى تأتى مختومة ولكنها تحتوى على صمامات أمان للسلامة.

٤. قم بتوصيل الكوابل:

الكابل الذى سيستعمل للقطب الإيجابى يكون باللون الأحمر.

الكابل الذى سيستعمل للقطب السلبى يكون باللون الأسود.

أولاً قم بتوصيل الكابل الأحمر وتأكد أنه مطابق للقطب الإيجابي. ثم قم بتوصيل الكابل الأسود ليجمع بين القطبين السلبيين أو بين القطب السلبى وأى مساحة حديد فى السيارة المعطلة.

٥. حاول تشغيل السيارة، وتأكد من الكابلات أن لم تدور من المرة الأولى. كما يمكنك أن تنتظر بعض الوقت فى حين تشحن البطارية من السيارة المساعدة. أن لم تنجح هذه المحاولة حتى، يمكن أن تكون البطارية غير قابلة للمساعدة.

7. أخرج الكوابل بتأني، اشكر فاعل الخير، وامض فى سبيلك. لا تطفئ السيارة، قدها لبرهة ريثما تشحن البطارية من جديد.