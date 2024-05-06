شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات وشخصيات عامة في عزاء رئيس قطاع الإعلام بالمصرية للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تقديم واجب العزاء في وفاة محمد العزب رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام بالشركة المصرية للاتصالات، الذي وافته المنية الأربعاء الماضي، بعد أيام من أزمة صحية مفاجئة.

وقدم واجب العزاء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللواء إيهاب صادق مستشار وزير الاتصالات للعلاقات العامة، محمد حنفي مستشار الوزير للإعلام.

وتلقى واجب العزاء إلى جانب عائلته وأبنائه، محمد حسن شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد نصر الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات للشئون التجارية الحسيني عادل نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق، سيف منيب نائب الرئيس التنفيذي لشئون الدولي والمشغلين محمد القوي نائب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية.

وحرص عدد كبير من قيادات قطاع الاتصالات والشخصيات العامة على تقديم واجب العزاء، من بينهم الإعلامي محمود مسلم، تامر جاد الله الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة المصرية للاتصالات، ورئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان الحالي، المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات السابق، أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، أميرة التهامي مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة اورنج مصر، إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات، وهدى الديب رئيس الإدارة التنفيذية للعلاقات العامة بالجهاز القوى لتنظيم الاتصالات والكاتب محمد صلاح العزب، وأحمد البحيري الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة المصرية للاتصالات، وشريف عبد الباقي رئيس اتحاد الألعاب الإلكترونية وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.