تراجع في أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الأربعاء، حيث تراجع الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2060 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 نحو 2649 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3090 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 3531 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 24720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2313 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية اليوم الأربعاء، بتراجع بنسبة 0.03%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.