ارتفاع كبير في أسعار الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 25 جنيها للجرام، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه أمس الخميس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 2063 جنيها للجرام.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2652 جنيها للجرام.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3095 جنيها للجرام.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 3537 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو2373 دولارات للأونصة، (هي تعادل الأوقية من عيار ذهب 24)، في بداية تعاملات الجمعة ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.