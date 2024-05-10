شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الجمعة يسجل 25120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر في الصاغة بحوالي 560 جنيها مسجلاً 25120 جنيها مقابل 24560 جنيها عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر، وسط تغيرات مستمرة في السعر العالمي للذهب ليسجل مستويات مرتفعة.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 25120 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري.



ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها.