شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية خلال أول أسبوع فى مايو.. 5 شركات ترتفع بنسبة تفوق 10% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت 5 أسهم بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 10% خلال جلسات أول أسبوع في شهر مايو، لتحقيق هذه الشركات أداء مالي إيجابي، وتلقي شركة سيرا للتعليم عرض شراء من الصندوق السيادي السعودي، وضمت هذه القائمة:

1- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية-سيرا للتعليم بنسبة 10.05% ليصل إلى مستوى 14.120 جنيه.



2- كونتكت المالية القابضة بنسبة 11% ليصل إلى مستوى 4.440 جنيه.

3- مصر للأسواق الحرة بنسبة 11.12% ليصل إلى مستوى 28.690 جنيه.

4- تعليم لخدمات الإدارة بنسبة 11.28% ليصل إلى مستوى 7.500 جنيه.

5- اسيك للتعدين-اسكوم بنسبة 13.13% ليصل إلى مستوى 40.330 جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 26003.16 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 5758.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 8253.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 31836.37 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 7365.74 نقطة.

يذكر أن البورصة المصرية انعقدت 3 جلسات خلال الأسبوع المنتهي، بعد عطلة يومي الأحد والإثنين للاحتفال بعيدي العمال وشم النسيم.