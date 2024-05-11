الذهب يتراجع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف بقيمة 5 جنيهات، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وفق آخر تحديث لأسعار الذهب.

وخلال تعاملات أمس الجمعة، قفز سعر الذهب 55 جنيها قبل أن يقلل مكاسبه 10 جنيهات بنهاية التعاملات.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2087 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2683 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3130 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 3577 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2360 دولار للأونصة، (هي تعادل الأوقية من عيار 24)، في التعاملات الصباحية اليوم السبت، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج