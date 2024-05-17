النائب العام يشارك في الاجتماع الخامس للمدّعين العامّين لمنظمة التعاون الاقتصادي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – واس

شارك معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في الاجتماع الخامس للمدّعين العامّين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي الذي يعقد في مدينة دوشانبي خلال الفترة من 15 مايو 2024.

وتعد المملكة العربية السعودية ضيف الشرف لاجتماع هذه المنظمة.

وكان المعجب قد وصل إلى دوشانبي لحضور الاجتماع تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره المدعي العام رحمان يوسف أحمد زاد.