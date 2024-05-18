شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البورصة ترفع رأسمالها بقيمة 2.1 مليار جنيه منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 2.1 مليار منذ بداية عام 2024، مقسمة بين 50 مليون جنيه خلال يناير، و1.4 مليار جنيه خلال شهر فبراير، و6 ملايين جنيه خلال مارس، و575 مليون جنيه حتى يوم 12 أبريل.

وزادت شركتا غاز مصر، ومستشفى النزهة الدولي من 96.1 مليون سهم إلى 144.2 مليون سهم بقيمة 480.7 مليون جنيه للأولى، ومن 175.8 مليون سهم إلى 220 مليون سهم بقيمة 44.2 مليون جنيه للثانية.

وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 30.2 مليار جنيه خلال عام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 26142.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 5665.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 8160.90 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 31894.08 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 10.06% ليغلق عند مستوى 6624.60 نقطة.