أمانة المدينة المنورة

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وأوضحت الأمانة، أن المجمع التجاري يقع على مساحة تبلغ 4,035.62 مترا مربعا. فيما تبلغ مدة التعاقد بين المستثمر والأمانة 25 سنة، ومدة سماح 30 شهرا.
ودعت المستثمرين ورواد الأعمال، إلى تقديم طلبات الاستفادة من الفرصة قبل الـ28 من مايو الجاري.
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