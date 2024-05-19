أمانة المدينة المنورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت فرصة استثمارية لإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مجمع تجاري في تقاطع طريق الإمام مسلم، مع طريق سلمة بن ذكوان بالمدينة المنورة.

وأوضحت الأمانة، أن المجمع التجاري يقع على مساحة تبلغ 4,035.62 مترا مربعا. فيما تبلغ مدة التعاقد بين المستثمر والأمانة 25 سنة، ومدة سماح 30 شهرا.

ودعت المستثمرين ورواد الأعمال، إلى تقديم طلبات الاستفادة من الفرصة قبل الـ28 من مايو الجاري.