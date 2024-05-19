شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «البابطين» إلى 82.6 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة البابطين للطاقة والاتصالات بنسبة 481.7% في الربع الأول من 2024، مسجلة 82.6 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 14.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى تحسن هوامش الربح في قطاعات الأبراج والهياكل المعدنية، والأعمدة والإنارة، والطاقة الشمسية بالإضافة إلى تحقيق أرباح من بيع عقارات استثمارية بقيمة 47.7 مليون ريال.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى تحقيق أرباح من بيع عقارات استثمارية بقيمة 47.7 مليون ريال.