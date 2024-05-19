شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات توقع بروتوكولا لدعم الابتكار والأمن السيبراني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، بروتوكول لتجديد التعاون مع المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EG-CERT فى مجال الأمن السيبرانى، وذلك تحت رعاية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يأتى ذلك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبرانى وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT المقام فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة فى الفترة من 19 إلى 21 مايو الجارى.

يُعد هذا البروتوكول تجديداً للبروتوكول الذى تم توقيعه فى أواخر عام 2022، مع توسيع نطاقه وزيادة ميزانيته من 20 مليون جنيه إلى 35 مليون جنيه، ما يعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون فى مجالات الابتكار والأمن السيبرانى، ويشمل البروتوكول الجديد عدة مكونات رئيسية، أبرزها أكاديمية الأمن السيبرانى التى سيتم من خلالها تدريب الكفاءات المصرية على أحدث التقنيات والممارسات فى مجال الأمن السيبرانى لرفع مستوى المهارات والجاهزية لمواجهة التحديات السيبرانية، وهاكاثون WE INNOVATE الذى يعد جزءاً أساسياً من البرنامج ويجمع الخبراء والمتحمسين للأمن السيبرانى من جميع أنحاء الشرق الأوسط للتعاون فى تطوير حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية، ومُسرِّعة أعمال الأمن السيبرانى، التى تهدف إلى دعم الشركات الناشئة فى مجال الأمن السيبرانى وتوفير البيئة المناسبة لنموها وازدهارها.



وخلال فعاليات المؤتمر، أطلقت المصرية للاتصالات هاكاثون “WE INNOVATE” للعام الثانى على التوالى، والذى يجمع أفضل الخبراء والمتحمسين للأمن السيبرانى من جميع أنحاء الشرق الأوسط للتعاون فى إنشاء حلول مبتكرة للتحديات السيبرانية فى مجالات تأمين التقنيات الناشئة، وأدوات تسليح الأمان السيبرانى، وأدوات تسليح الرقابة والإدارة والامتثال، وتنطلق نسخة هذا العام تحت شعار "التوسع إقليميًا - Going Regional" حيث توفر الفرصة لأفضل الفائزين لتمثيل WE INNOVATE ومصر فى مسابقة Arab cybersecurity challenge المقرر عقدها فى دولة الإمارات العربية المتحدة فى أكتوبر المقبل بمؤتمر GITEX Global بالإضافة للجوائز المالية للفائزين التى تقدر قيمتها بنحو 650 ألف جنيه مصرى، ذلك بالإضافة لما تتيحه من فرص فنية للتطور والابتكار من خلال التواصل مع قادة الصناعة والمستثمرين المحتملين.

وقال المهندس محمد الفوى، نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية بالمصرية للاتصالات: "فخورون بتجديد هذا البروتوكول الهام وتوسيع نطاق التعاون مع EG-CERT، الذى يأتى فى إطار رؤيتنا الشاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال فى المصرية للاتصالات،" مضيفاً: "سيسهم هذا التعاون بشكل كبير فى بناء قدراتنا الوطنية فى هذا المجال الحيوى وضمان حماية البنية التحتية الرقمية للدولة"

وعن إطلاق النسخة الثانية من هاكاثون WE INNOVATE، قالت المهندسة ولاء صلاح الدين، مستشار الرئيس التنفيذى للإبداع والأمن السيبرانى بالمصرية للاتصالات: " سعداء باستمرار هذه الفعالية الهامة من برنامج المصرية للاتصالات لدعم الابتكار وريادة الأعمال، والتى تعد فرصة رائعة لنا للتفاعل مع أفضل المواهب فى مجال أمن المعلومات ودفع الابتكار قدمًا". وأضافت: "يعد الهاكاثون فرصة ذهبية لخبراء ومحبى الأمن السيبرانى لإقناع لجنة التحكيم وسوق العمل من ورائها بقدرتهم على العمل الجماعى وتكوين فرق متكاملة قادرة على الإبداع وابتكار حلول متطورة لتحديات الأمن السيبرانى المتنامية أو تقديم نماذج عمل جديدة ومميزة”.