شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 84.24 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، لتواصل مكاسب الأسبوع الماضي.

وارتفع خام برنت 26 سنتا بما يعادل 0.3 %إلى 84.24 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 80.21 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأنهى برنت الأسبوع السابق مرتفعًا بنحو 1%، وهو أول مكسب أسبوعي له في ثلاثة أسابيع، في حين ارتفع خام غرب تكساس 2% بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكي النفط في العالم.

وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة الثابت شيبوب أن تذبذب أسعار النفط والغاز بالأسواق العالمية وتدهور أمن التزود أصبح يمثل هاجسا كبيرا لمعظم دول العالم خاصة المستوردة للطاقة في ظل الصراعات الجيوسياسية .

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة التونسية بورشة عمل بعنوان " رؤية طاقية جديدة للجنوب " بحضور وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، على هامش فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الدولي نحو الجنوب تحت عنوان " الاستراتيجية الأوروبية لجيوسياسية اقتصادية واجتماعية ثقافية جديدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط " بمدينة سورينتو الإيطالية بحضور سفير تونس بايطاليا مراد بورحلة وقنصل مدينة نابولي خالد الفقيه.



