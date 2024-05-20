شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة الشرقية: «التطبيقات الإلكترونية» نواة لبناء مستقبل استثماري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر الرزيزاء: إن معرض التطبيقات الإلكترونية يشكل نواة لبناء مستقبل استثماري لأصحاب التطبيقات عبر لقاء المستثمرين والمهتمين ورواد الأعمال تحت مظلة واحدة لا سيما في ظل التحول الوطني الذي يؤكد على دعم التطبيقات والتحول التقني من خلال المبادرات والبرامج التي تضمنتها رؤية 2030.

وتنظم غرفة الشرقية ممثلة مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة معرض التطبيقات الإلكترونية 2024 في الفترة من 3 - 4 يونيو المقبل، برعاية كريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمقرها الرئيس. تمكين رواد الأعمال نوه الرزيزاء بالاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة الرشيدة حفظها الله في هذا الجانب مشيرا إلى أن الغرفة تهدف من خلال المعرض إلى تمكين رواد ورائدات الأعمال عبر خلق الشراكات والمساحات الداعمة في مجال التطبيقات الإلكترونية للإسهام بشكل إيجابي في الاقتصاد الوطني.

لفت الرزيزاء إلى اتجاه قطاع الأعمال نحو الاهتمام والبحث عن الفرص الاستثمارية في مجال التطبيقات الالكترونية التي تُساهم في وصول الخدمات بشكل أوسع واسرع مع توافر تقنيات حديثة مما يحقق أهداف أصحاب الأعمال في الإسهام بتطوير أعمالهم وتوسعها ونموها.

ودعا الرزيزاء أصحاب التطبيقات الالكترونية والمهتمين والمبرمجين ورواد ورائدات الأعمال والمستثمرين الراغبين في تطوير أعمالهم وتطبيقاتهم وتبادل الخبرات إلى المشاركة في المعرض من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساء. 3 لقاءات على هامش المعرض وتنظم على هامش المعرض 3 لقاءات الأول بعنوان "كيف تبني شركة مليارية ناشئة" يتحدث فيها المهندس قيس بن عبدالحميد العيسى شريك مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة فيجن فنتشرز، و الثاني بعنوان "التحديات والمنافسة في التطبيقات الالكترونية" ويستضيف مؤسس تطبيقات "كيان" و "وصليني" و "همم" بدر العرجاني، كما يدير اللقاء المؤسس والمدير الإبداعي لشركة swing إبراهيم القحطاني، والثالث يجمع المستثمرين مع رواد ورائدات الأعمال المُحتضنين من قبل حاضنة غرفة الشرقية لريادة الأعمال لعرض الفرص الاستثمارية.