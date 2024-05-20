شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف توقعات أسعار الذهب العالمية بعد وصولها لمستوى قياسي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع المؤشر العالمي للمواد الخام إلى أعلى مستوياته في 16 شهرا بعد قفزة كبيرة في أسعار الذهب والنحاس، حيث ارتفع سعر الذهب بنحو 1.4% ليصل إلى (2450.07 دولار) للأونصة في أول يوم تداول من الأسبوع متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في أبريل. من هذا المنطلق نسلط الضوء في هذا الموضوع على توقعات أسعار الذهب العالمية خلال الأشهر المقبلة بعد هذه القفزة، وفق ما ذكرت منصة إف إكس ستريت، كالآتي: أولاً: سبب قفزة أسعار الذهب: قفز سعر الذهب وسط تجدد الآمال بتخفيض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

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وفي الوقت نفسه، عززت التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا أيضًا الطلب على الملاذ الآمن حيث شنت الدولتان هجمات ضد بعضهما البعض خلال الأيام الماضية. هل سيهبط أم يصعد سعر الذهب؟ قد يؤدي النهج الحذر أو التعليقات المتشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى الحد من الاتجاه الصعودي للمعدن النفيس.

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين :"إلى أن التضخم يتراجع لكنه أكد أن الأمر سيستغرق المزيد من الوقت للوصول إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%".

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر :"إن موقف السياسة النقدية الحالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي مناسب حيث يواصل تقييم البيانات الاقتصادية الواردة إليه".

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وتوقعت الأسواق المالية احتمالات بنسبة 10% للخفض في يونيو وفرصة بنسبة 80% تقريبًا في سبتمبر وفقًا لأداة المراقبة والتقييم سي إم إي فيد واتش. كيف تؤثر تحركات الصين على سعر الذهب؟ أضاف بنك الشعب الصيني 60 ألف أوقية من الذهب إلى مخزونه في أبريل ما يمثل الشهر الثامن عشر على التوالي من عمليات الشراء من قبل البنك، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء الماضي.

يحافظ سعر الذهب على الاتجاه الصعودي مع التركيز على حالة التشبع الشرائي لمؤشر القوة النسبية.

ويتداول سعر الذهب بانحياز إيجابي حيث يخترق المعدن الثمين سلسلة الاتجاه الصعودي التي تشكلت منذ 2 مايو الجاري. ما السعر المتوقع للذهب خلال الأشهر المقبلة؟ وصل الذهب إلى أعلى مستوى عند 2440 دولارًا حيث يعمل كمستوى مقاومة فوري أمام الدولار، وسيكون أي اختراق فوق هذا المستوى سيؤدي إلى ارتفاع الحاجز الصعودي ما فوق 2500 دولار للأوقية.

على الجانب الآخر، سيكون مستوى المقاومة الذي تحول إلى دعم عند 2415 دولارًا هو الهدف الهبوطي الأول للمعدن الأصفر.

ويقع مستوى المنافسة الحاسم عند الرقم الكامل البالغ 2400 دولار يليه أدنى مستوى في 16 مايو عند 2370 دولارًا. قيمة الذهب ويقول محللون أن هناك ارتفاع قوي في سوق السلع حيث سجلت المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة بينما يستحوذ الذهب على كل الأضواء في السوق المالية العالمية.

وهناك عامل آخر يدفع أسعار الذهب وهو الطلب المستمر من البنوك المركزية والذي ساهم في زيادة أسعار الذهب بنسبة 30% هذا العام 2024.