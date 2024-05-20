شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف»: زيادة التسهيلات الائتمانية من «الراجحي» إلى 864.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، عن زيادة قيمة التمويل البنكي من مصرف الراجحي، اليوم.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التمويل الخاص بالتسهيلات الائتمانية الحالية البالغة 200,900,000 ريال زادت بمقدار 664,000,000 ريال، لتصبح قيمة التسهيلات بمبلغ وقدره 864,900,000 ريال.

ونوهت بتعديل الضمان المقدم مقابل التمويل بموجب سند لأمر ليصبح بمبلغ 910,868,214 ريال مع بقاء الشروط الأخرى كما هي.

