شكرا لقرائتكم خبر عن 11 يونيو.. «تام» تناقش تحويل رصيد الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة تام التنموية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة في تمام الساعة (20.00) يوم الثلاثاء 11/6/2024.

وقالت الشركة إن جدول أعمال الجمعية يتضمن: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.

وأضافت أن الجدول يشمل: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته، والاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م.

وأشارت إلى أن الجدول يشمل" التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية نسف السنوية والسنوية عن العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

وأفادت بأن الجدول يشمل: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

ويتضمن الجدول: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (4.051.620 ريالا) على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (2023/12/31 م) بواقع (1.23 ريال) لكل سهم وبنسبة (12.3%) من قيمة السهم الاسمية.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقًا.

ويشمل الجدول: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي العام النظامي البالغ (6.320.238) ريالا، وتحويل الاحتياطي الآخر البالغ (3.078.000 ريالا) كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2023م كاملين إلى رصيد الأرباح المبقاة.

ويتضمن الجدول: التصويت على صرف مبلغ (540،000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م