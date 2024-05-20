شكرا لقرائتكم خبر عن «بوبا» تحصل على ترخيص بمزاولة نشاط التأمين بعد إضافة فرع جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن استلامها اليوم الإثنين ترخيص هيئة التامين بمزاولة نشاط التأمين.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإنها استلمت الترخيص بعد إضافة فرع التأمين العام وذلك للمدة المتبقية من الترخيص والتي بدأت في 1444/08/06هـ الموافق 2023/02/26م وتنتهي في 1447/08/05هـ الموافق 2026/01/24م.

