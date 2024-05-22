نائب أمير عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خالد بن سطام، افتتح، معرض «الصناعة في عسير»، الذي تنظمه غرفة أبها خلال الفترة 20-22 مايو 2024 في مركز الأمير سلطان الحضاري بخميس مشيط.

وأشار نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة مهدي آل هضبان إلى أن المعرض يعد أكبر ملتقى صناعي بالمنطقة ويشتمل على أهم الفرص الاستثمارية لدفع عجلة التنمية وتطوير القطاع الصناعي، حيث يجمع العديد من المصانع والشركات والمؤسسات التي تهدف إلى عرض منتجاتها وخدماتها للزوار.

ونوه نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها بالقفزات النوعية التي حققها الاستثمار في منطقة عسير الذي وصل لأكثر من مليار ريال خلال شهر مايو 2024 فيما بلغ عدد المصانع القائمة حالياً بمختلف قطاعاتها أكثر من 390 مصنعا.

وشهد الأمير خالد بن سطام توقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين غرفة أبها وجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز.