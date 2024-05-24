شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "التجارة" بنسبة 3.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 3.7%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.2%، يليه قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات التعليمية، والخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء بنسبة 1.7%، 1.6%، 1.4%، 1.3%، 1.1%، على الترتيب.

وقفز قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.6%، وزاد قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك بنسبة 0.1%، فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 1.7%، وهبط قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، 0.4%، على التوالي، وانخفضت قطاعات العقارات، والسياحة والترفيه، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.2%، 0.1%، 0.01%، على التوالي.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والقلعة للاستثمارات المالية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.837 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 661.4 مليون ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 87.4 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 53.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.38%، والعرب على 36.91%، واستحوذت المؤسسات على 52.89% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.1%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 132.4 مليون جنيه، 94.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 98.6 مليون جنيه، 646.4 ألف جنيه، 18.3 مليون جنيه، 109.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 27205 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 33365 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11711 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 5940 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 6815 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1628 نقطة.