شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الألمانية تعتزم إلغاء رسوم تخزين الغاز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم الحكومة الألمانية، إلغاء رسوم تخزين الغاز المثيرة للجدل في نقاط التبادل الحدودية، مع الدول المجاورة في أوروبا.

ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى تخفيض تكاليف نقل الغاز عبر ألمانيا بشكل كبير، ودعم الجهود المشتركة لتمكين الدول المجاورة من الاستقلال عن الغاز الروسي. رسوم تخزين الغاز في ألمانيا وليس من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تخفيف العبء عن المستهلكين الألمان.

ولا تطبق هذه الرسوم على الشركات والمستهلكين في ألمانيا وحسب، ولكنها تطبق أيضا على المستوردين في الدول المجاورة الذين يحصلون على الغاز عبر خطوط الأنابيب الألمانية.

ومؤخرًا مُدد تحصيل الرسوم حتى أبريل 2027، ومن المقرر أن ترتفع اعتبارًا من يوليو من 86ر1 يورو في الوقت الحالي إلى 50ر1 يورو لكل ميجاواط/ ساعة. أسواق الغاز في أوروبا ونفى سفين جيجولد، وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية، أن تكون هناك نية لدى بلاده، تعطيل تكامل الأسواق في أوروبا، أو حتى التشويش على الاستقلال عن روسيا في مجال الطاقة من خلال الرسوم.

وجرى تمويل ملء خزانات الغاز التي ساعدت في الحفاظ على استقلالية واستقرار السوق في أوروبا.

