شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول في جميع مدارس المملكة/عاجل والان نبدء بالتفاصيل

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حالات استثنائية

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الدمام - شريف احمد - تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 21 ربيع الأول، اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1446هـ في جميع مدارس المملكة، لتشمل الطلاب والطالبات من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي.وتأتي هذه الاختبارات بعد إجازة اليوم الوطني التي ستقام يومي الأحد والاثنين 19-20 من الشهر ذاته، حيث ستُجرى الاختبارات في إطار اليوم الدراسي المعتاد، دون التأثير على سير الأنشطة التعليمية الأخرىوزارة التعليم أكدت على ضرورة الالتزام بجدول الاختبارات المعتمد، ووجهت المدارس إلى ضرورة تسجيل الدرجات عبر نظام نور الإلكتروني فور انتهاء كل يوم دراسي، مع متابعة دؤوبة لحالات الغياب لضمان انتظام العملية التعليمية وعدم تأثيرها على أداء الطلابأعذار المقبولةوفيما يتعلق بالأعذار المقبولة للتغيب عن الاختبارات، شددت الوزارة على ضرورة تقديم تقارير طبية موثوقة تثبت عدم قدرة الطالب على الحضور، بالإضافة إلى قبول الأعذار الإنسانية، مثل مرافقة الطالب لأحد أفراد عائلته المنومين في المستشفى أو الوفاة المفاجئة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، بشرط تقديم الوثائق الرسمية الداعمةكما أشارت الوزارة إلى أنها ستتعامل بمرونة مع الظروف الطارئة التي قد يتعرض لها الطلاب، مثل الحوادث المرورية، حيث يتم قبول هذه الأعذار بعد تقديم ما يثبتها من الجهات المختصة.أما بالنسبة للحالات الاستثنائية التي لا تشملها الأعذار المذكورة، فقد أوضحت الوزارة أنها ستتم دراستها من قبل إدارة الاختبارات والقبول، لضمان اتخاذ القرارات المناسبة التي تراعي مصالح الطلاب وتحقق العدالة.يأتي هذا التنظيم ضمن إطار حرص وزارة التعليم على خلق بيئة تعليمية مرنة وفعّالة، تضمن استمرارية التحصيل العلمي للطلاب دون عوائق، وتعزز من عدالة التقييم والتقويم لكافة الطلاب في مختلف المراحل الدراسية