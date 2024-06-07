شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار واليوان وصعود اليورو أمام الروبل الروسي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل عند افتتاح التداول في بورصة موسكو اليوم الجمعة، بمقدار 12.75 كوبيكا، مقارنة بمستوى الإغلاق السابق ليصل إلى 88.71 روبلًا.

وفي المقابل، ارتفع سعر صرف اليورو بواقع 2.75 كوبيك ليبلغ 96.81 روبلًا.

بينما انخفض سعر صرف اليوان مقابل الروبل بمقدار 0.50 كوبيك ليسجل 12.22 روبلًا.

