الاقتصاد

تراجع الدولار واليوان وصعود اليورو أمام الروبل الروسي اليوم

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واس - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل عند افتتاح التداول في بورصة موسكو اليوم الجمعة، بمقدار 12.75 كوبيكا، مقارنة بمستوى الإغلاق السابق ليصل إلى 88.71 روبلًا.
وفي المقابل، ارتفع سعر صرف اليورو بواقع 2.75 كوبيك ليبلغ 96.81 روبلًا.
بينما انخفض سعر صرف اليوان مقابل الروبل بمقدار 0.50 كوبيك ليسجل 12.22 روبلًا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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