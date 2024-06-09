شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض ومكة والشرقية تتصدر مناطق المملكة في إصدار السجلات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

السجلات المصدرة

توزيع السجلات

الدمام - شريف احمد - كشفت نشرة قطاع الأعمال التي أصدرتها وزارة التجارة للربع الأول من عام 202، عن نمو إصدار السجلات التجارية بنسبة 59%.وبلغ إجمالي عدد السجلات المصدرة 104 ألف سجل تجاري، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي الذي كانت تبلغ فيه 65,363 سجل تجاري مصدر.وبلغت نسبة السجلات المصدرة للسيدات 44%، كما تصدرت مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، مناطق المملكة في عدد السجلات التجارية المصدرة، حيث تمثل 71% من السجلات المصدرة.وأوضحت النشرة، أن عدد السجلات المصدرة في منطقة الرياض بلغ 39,821 سجل تجاري مصدر، فيما بلغ عدد السجلات المصدرة في مكة المكرمة 19,811 سجل تجاري مصدر، وبلغ عدد السجلات المصدرة في المنطقة الشرقية، 15,236 سجل تجاري مصدر.أما منطقة عسير فقد بلغ عدد السجلات التجارية المصدرة بها 5,196، كما بلغ عدد السجلات التجارية المصدرة في منطقة القصيم 5,183 سجل تجاري مصدر.وأبانت النشرة أنواع الشركات التي أصدرت السجلات التجارية خلال الربع الأول لعام 2024، حيث احتلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة صدارة قائمة إصدار السجلات التجارية وذلك بعدد 24,205 سجل تجاري مصدر.وتلتها الشركات المساهمة بعدد 151 سجل تجاري مصدر، ثم شركات التضامن بعدد 55 سجل تجاري مصدر، ثم الشركات المساهمة المبسطة بعدد 30 سجل تجاري مصدر، ومن ثم شركات التوصية البسيطة بعدد 4 سجلات تجارية مصدرة.كما أوضحت النشرة عدد السجلات التجارية القائمة في المملكة، حيث بلغت 1,456,043 سجل تجاري، مشيرة إلى أن ما نسبته 43% من هذه السجلات هي مملوكة للسيدات، و38% منها مملوكة للشباب، مقسمة إلى مؤسسات وشركات، حيث يبلغ عدد المؤسسات 1,159,216 مؤسسة، فيما يبلغ عدد الشركات 296,827 شركة.وأشارت النشرة إلى توزيع السجلات في مناطق المملكة، حيث تصدرت منطقة الرياض أعلى مناطق المملكة بالسجلات التجارية القائمة بـ 447,037 سجل تجاري، وجاءت في المرتبة الثانية مكة المكرمة بـ 338,823 سجل تجاري.واحتلت الشرقية المرتبة الثالثة بـ 222,941 سجل تجاري، في حين بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة في عسير 87,506، تلتها المدينة المنورة بـ 82,955 سجل تجاري، ثم القصيم ب، 73,064 سجل تجاري.ومن ثم جازان بـ 57,576 سجل تجاري، تلتها تبوك بـ 37,196 سجل تجاري، ثم حائل بـ 30,763 سجل تجاري، ثم نجران بـ 27,191 سجل تجاري، ومن ثم الجوف بـ 21,686 سجل تجاري، ومن ثم الحدود الشمالية بـ 15,839 سجل تجاري، وفي المرتبة الأخيرة الباحة بـ 13,466 سجل تجاري.