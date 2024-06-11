شكرا لقرائتكم خبر عن 10 بنوك سعودية ضمن أكبر 30 مصرفا في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لتقرير اقتصادي، أظهر القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة خلال العام الماضي، بفضل معدلات الفائدة وأسعار النفط المرتفعة. ارتفاع الفائدة وأسعار النفط حسب توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لعام 2024، فإن ارتفاع الفائدة وأسعار النفط يدعم اقتصادات الشرق الأوسط بشكل عام، ويضمن حفاظ معظم الأنظمة المصرفية الخليجية على مستويات معقولة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال خلال عام 2024.

وتضم قائمة العام الحالي أكبر 30 بنكًا من حيث القيمة السوقية، من 7 دول في المنطقة. البنوك الخليجية وتهيمن البنوك الخليجية بواقع 26 مصرفًا، فيما ارتفع إجمالي القيمة السوقية لـ30 بنكًا 14% على مدار 12 شهرًا الماضية، ليبلغ 581.1 مليار دولار، حسب إغلاقات الأسواق في 23 فبراير 2024.

وجاء في المرتبة الثانية بعد السعودية في قائمة أكبر 30 بنكا في القيمة السوقية، الإمارات ممثلة بـ7 مصارف بقيمة سوقية تصل إلى 128.7 مليار دولار.

وتضم القائمة 6 بنوك من قطر بقيمة 73.6 مليار دولار، و3 من المغرب بقيمة 20.7 مليار دولار، ومصرفان كويتيان بـقيمة سوقية تبلغ 65.5 مليار دولار. مصرف الراجحي في الصدارة ووفقا للتقرير الصادر عن «فوربس» حافظ مصرف الراجحي السعودي على صدارة القائمة، إذ زادت قيمته السوقية بنحو 21.7 مليار دولار على مدار 12 شهرًا الماضية لتصل إلى 96.6 مليار دولار، يليه البنك الأهلي السعودي وبنك أبوظبي الأول بقيمة سوقية بلغت 68.2 مليار دولار و41.5 مليار دولار، على التوالي. الدمام - شريف احمد - استحوذت السعودية على نصيب الأسد في قائمة أكبر 30 بنكا بالشرق الأوسط في القيمة السوقية لعام 2024 بـ10 بنوك وبإجمالي قيمة سوقية بلغت 279.5 مليار دولار.ووفقا لتقرير اقتصادي، أظهر القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة خلال العام الماضي، بفضل معدلات الفائدة وأسعار النفط المرتفعة.حسب توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لعام 2024، فإن ارتفاع الفائدة وأسعار النفط يدعم اقتصادات الشرق الأوسط بشكل عام، ويضمن حفاظ معظم الأنظمة المصرفية الخليجية على مستويات معقولة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال خلال عام 2024.وتضم قائمة العام الحالي أكبر 30 بنكًا من حيث القيمة السوقية، من 7 دول في المنطقة.وتهيمن البنوك الخليجية بواقع 26 مصرفًا، فيما ارتفع إجمالي القيمة السوقية لـ30 بنكًا 14% على مدار 12 شهرًا الماضية، ليبلغ 581.1 مليار دولار، حسب إغلاقات الأسواق في 23 فبراير 2024.وجاء في المرتبة الثانية بعد السعودية في قائمة أكبر 30 بنكا في القيمة السوقية، الإمارات ممثلة بـ7 مصارف بقيمة سوقية تصل إلى 128.7 مليار دولار.وتضم القائمة 6 بنوك من قطر بقيمة 73.6 مليار دولار، و3 من المغرب بقيمة 20.7 مليار دولار، ومصرفان كويتيان بـقيمة سوقية تبلغ 65.5 مليار دولار.ووفقا للتقرير الصادر عن «فوربس» حافظ مصرف الراجحي السعودي على صدارة القائمة، إذ زادت قيمته السوقية بنحو 21.7 مليار دولار على مدار 12 شهرًا الماضية لتصل إلى 96.6 مليار دولار، يليه البنك الأهلي السعودي وبنك أبوظبي الأول بقيمة سوقية بلغت 68.2 مليار دولار و41.5 مليار دولار، على التوالي.