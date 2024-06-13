تراجع أسعار النفط اليوم.. وخام برنت يسجل 82.46 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس .

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا، بما يعادل 0.17 بالمئة، إلى 82.46 دولارًا للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 16 سنتًا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 78.34 دولارًا.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مدفوعة إلى حد كبير بقفزة في الواردات، كما زادت مخزونات الوقود بأكثر من المتوقع.

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