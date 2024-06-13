بسعر 37 ريالا للسهم.. اليوم إدراج وبدء تداول أسهم “رسن” في تاسي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يبدأ اليوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024، إدراج وبدء تداول أسهم رسن لتقنية المعلومات في السوق الرئيسية – تاسي، برمز تداول 8313، وبالرمز الدوليSA162GIK1SH5 ، وبسعر 37 ريالا للسهم.

حيث ستكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/-10%، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول ستتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

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