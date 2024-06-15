شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية قبل إجازة عيد الأضحى.. 10 شركات ترتفع بنسبة 10% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت 10 أسهم بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بالمضاربات على الشركات، وتحقيق نتائج أعمال إيجابية، وضمت قائمة الأسهم الذهبية قبل إجازة عيد الأضحى:

1- الحديد والصلب المصرية بنسبة 10.79% ليصل إلى مستوى 17.760 جنيه.

2- الأهلي للتنمية والاستثمار بنسبة 11.39% ليصل إلى مستوى 24.940 جنيه.

3- المتحدة للإسكان والتعمير بنسبة 12.70% ليصل إلى مستوى 5.590 جنيه.

4- رواد السياحة-الرواد بنسبة 16.07% ليصل إلى مستوى 30.630 جنيه.

5- أم بي للهندسة بنسبة 17.13% ليصل إلى مستوى 1.525 جنيه.

6- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بنسبة 17.37% ليصل إلى مستوى 20 جنيه.

7- القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 19.48% ليصل إلى مستوى 1.515 جنيه.

8- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 21.70% ليصل إلى مستوى 2.580 جنيه.

9- جدوى للتنمية الصناعية بنسبة 22.22% ليصل إلى مستوى 4.950 جنيه.

10- بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بنسبة 22.63% ليصل إلى مستوى 2.980 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 26417.60 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 5929.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 8555.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 32383.99 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 6520.83 نقطة.