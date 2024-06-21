شكرا لقرائتكم خبر عن زيورخ.. وزير المالية يترأس وفد المملكة في الحوار المالي السعودي السويسري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان يوم الخميس، وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الرابعة من الحوار المالي السعودي السويسري في مدينة زيورخ السويسرية، والمتضمن عددا من المسؤولين في وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة التأمين، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وفنتك السعودية.

وافتتح الجدعان في كلمة رئيسية، أعمال الدورة بحضور وزيرة المالية السويسرية ونائبة رئيس الاتحاد السويسري السيدة كارين كيلر سوتر، مؤكدًا أهمية هذا الحوار وإسهامه في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحقيق مصالحهما المشتركة في مختلف القطاعات المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن سويسرا شريك تجاري مهم للمملكة بأكثر من 100 شركة سويسرية على أراضيها.

تعميق التعاون بين البلدين

وأوضح الجدعان أن المملكة تتطلع إلى استكشاف مجالات جديدة لتعميق التعاون بين البلدين بما في ذلك مجال التأمين، إضافة إلى استكشاف الأسواق الجديدة وأفضل الممارسات في ذلك.

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون المستمر في مجال التقنية المالية، نظرًا إلى عمق الخبرة والاستثمارات الكبيرة لدى كلا البلدين.

تعاون في القطاع المالي

وأكدت وزيرة المالية السويسرية ونائبة رئيس الاتحاد السويسري، المستشارة الفيدرالية كيلر سوتر، أهمية التعاون الدولي في القطاع المالي، موضحة أن التعاون في إطار المؤسسات المالية الدولية يلعب دورًا رئيسيًا في منع الأزمات المالية.

ولفتت إلى أن سويسرا تسهم بنشاط في ذلك بخبراتها وتستفيد من تعاونها مع المملكة في الهيئات المتعددة الأطراف.

تطور الخدمات المصرفية

وتضمن الحوار المالي نقاشات عن سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وآفاق الاقتصاد الكلي، والتعاون الدولي متعدد الأطراف، وتطورات القطاعات المالية لدى البلدين.

بالإضافة إلى نظرة عامة على آخر التطورات في الخدمات المصرفية والتمويل الرقمي والتأمين والتمويل المستدام.