شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقوق مستخدمى الاتصالات داخل أفرع ونقاط بيع الشركات؟ والان مع تفاصيل الخبر

أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من الحقوق لمستخدمي خدمات الاتصالات حال تواجدهم بأحد أفرع الشركات لطلب إجراء أحد المعاملات المتعلقة بالفروع ونقاط البيع:

إتاحة معلومات دقيقة حول التفاصيل المتعلقة بالخدمة عند طلبها.



التعاقد على الخدمة من خلال نماذج العقود المُعتمدة من الجهاز.



إتاحة الإمكانية للعميل للاطلاع على شروط التعاقد قبل التوقيع.



إعلام العميل بالشروط والأحكام الخاصة بالباقات والعروض قبل تفعيل الاشتراك.



إمكانية سداد مقابل الخدمات من خلال طرق دفع إلكترونية.



الحصول على نسخة بأي معاملة تمت كالعقود أو فواتير وإيصالات الدفع وغير ذلك من المستندات التي تثبت حقوق العميل.



الأولوية في تقديم الخدمة للعملاء من ذوي الهمم وكبار السن.



توفير متطلبات الكود الهندسي المصري لتسهيل حركة العملاء من ذوي الهمم.



تقديم الخدمة أمام الفرع إذا كان العميل من ذوي الهمم وتعذر وصوله للفرع لعدم توفر متطلبات الكود الهندسي المصري.



وجود إعلان أو لافتة بالفرع بأرقام التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حالة وجود شكوى لم يتم حلها مع الشركة.