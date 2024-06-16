شكرا لقرائتكم خبر عن ما المقصود بخدمة التجوال الدولى لخدمات التليفون المحمول؟ والان مع تفاصيل الخبر

تعد خاصية التجوال الدولي هي استخدام خط تليفونك المحمول خارج حدود مصر لإجراء المكالمات الصوتية أو استخدام الإنترنت على شبكة مقدم خدمة محمول أخر في الدولة المُستضيفة.

بدلًا من دفع تكلفة الخدمة لمقدم الخدمة في الدولة المستضيفة، يتم احتساب التكلفة على مقدم الخدمة المحلي الخاص بك، الذي يقوم بدوره بتضمين قيمة استهلاكك في فاتورتك أو خصمها من رصيدك طبقًا لتعريفة التجوال المعلنة لكل دولة من دول العالم.

يجب الأخذ في الاعتبار أن أسعار خدمات التجوال الدولي مرتفعة مقارنًة بتعريفة المكالمات المحلية، لذا عليك الرجوع لمقدم الخدمة الخاص بك أولًا قبل المغادرة للاستفسار منه عن تكلفة الخدمة في الدولة المقصودة.

قبل السفر، يجب التأكد من تفعيل خدمة التجوال الدولي على خطك من خلال التواصل مع مقدم الخدمة الخاص بك.

تختلف أسعار خدمات التجوال الدولي للمكالمات والإنترنت عبر التليفون المحمول حسب تعريفة كل مقدم خدمة داخل الدولة المقصودة، احرص على الاطلاع على تلك الأسعار من خلال مقدم الخدمة المحلي الخاص بك قبل السفر.

كافة مقدمي خدمات التليفون المحمول بمصر يطرحون عروض مختلفة لخدمات التجوال الدولي سواء للمكالمات الصوتية أو لاستخدام الإنترنت على شبكات المحمول، يمكنك الاختيار من بين تلك العروض بما يناسب احتياجاتك من خلال التواصل مع مقدم الخدمة الخاص بك أو الدخول على موقعه الإلكتروني حيث تتوفر كافة التفاصيل المتعلقة بتلك العروض.



