شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتوجه للإسكندرية اليوم لمواجهة المصري بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة فى الإسكندرية.

استقر المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادى الاسماعيلى على صرف مكافأة الفوز للاعبيه على مودرن فيوتشر قبل مواجهة المصري البورسعيدى وذلك ضمن خطة تحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات وتعديل مسار الدراويش بجدول الدوري.

وحقق الاسماعيلى فوزاً غالياً على مودرن فيوتشر بهدف دون رد بالجولة الاخيرة لمسابقة الدوري.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق 7 فوز وتعادل في 10 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 31 هدف.

وشهد أخر ظهور للإسماعيلى بالدوري فوزاً على مودرن فيوتشر بهدف دون رد فيما حقق الدراويش انتصاراً بهدفين مقابل هدف على فريق القناة في دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.

ويعكف إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الاسماعيلى على إستكشاف المصري البورسعيدى بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق بحثاً عن مواصلة الانتصارات للدراويش بالمسابقة المحلية.