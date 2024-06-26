شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يعالج الأخطاء الدفاعية فى مودرن فيوتشر قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

يعمل الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر، بقيادة طلعت يوسف، على معالجة الأخطاء الدفاعية في الفريق، والتي تسببت في هزيمة مودرن فيوتشر خلال المباراة الماضية أمام الإسماعيلي بهدف نظيف وفقدان 3 نقاط هامة كانت من شأنها وضع الفريق في المربع الذهبي بالدوري.

كما شدد طلعت يوسف على لاعبيه، أهمية استغلال الفرص التي تتاح أمام المرمى وذلك للعودة من الجونة بنقاط المباراة الثلاث والتقدم في جدول المسابقة المحلية.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة الجونة فى الرابعة عصر الخميس، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكان مودرن فيوتشر قد تعرض للهزيمة في الجولة الماضية أمام الإسماعيلي بهدف نظيف.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين فى الدور الأول قد انتهت بفوز مودرن فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 20.