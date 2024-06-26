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صراع بيراميدز مع الأهلى والزمالك قبل مباريات الجولة 28 لمسابقة الدوري

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الأربعاء، 26 يونيو 2024 03:30 ص

تفتتح غداً الخميس منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة ، بإقامة 3 مباريات عندما يلعب الجونة مع مودرن فيوتشر في الرابعة عصرا، بينما يحل طلائع الجيش ضيفا على زد في السابعة مساءا، وأخيرا يصطدم الإسماعيلي مع المصري في نفس التوقيت بمباراة قوية في ديربي القناة.

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري:

بيراميدز 62 نقطة من 25 مباراة

الاهلى 45 نقطة من 19 مباراة

المصري 42 نقطة من 26 مباراة

انبى 40 نقطة من 26 مباراة

صراع بيراميدز مع الاهلى والزمالك

يطير بيراميدز بصدارة الدوري بعيدًا عن المنافسين وسط طموحات بتحقيق لقب الايجيبشن ليج الاول فى تاريخه.

بيراميدز 62 نقطة من 25 مباراة فى المركز الاول

الاهلى 45 نقطة من 19 مباراة فى المركز الثانى

الزمالك 34 نقطة من 21 مباراة فى المركز العاشر وسيفقد ثلاثة نقاط أخري في نهاية الموسم بسبب عدم خوض مباراة القمة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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