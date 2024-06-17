شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم بفعل ضعف الطلب لدى المستهلكين الأمريكيين وارتفاع إنتاج الخام في شهر مايو بالصين.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بمقدار 40 سنتًا ما نسبته 0.5 في المئة، ليصل إلى 82.22 دولارًا للبرميل.فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.2%، ما يعادل 36 سنتًا، ليصل إلى 78.09 دولارًا للبرميل.