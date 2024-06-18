شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: 21 مليون مواطن مستفيد من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تطوير 52 مركز تضم 1600 قرية بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه، ويبلغ عدد المستفيدين من المرحلة الجديدة 21 مليون نسمة.

ونفذت مشروعات مبادرة حياة كريمة، المئات من المشروعات في كافة القطاعات وعن ما تم تنفيذه في مشروعات التعليم ، بحيث بلغت نسبة إنجاز المشروعات الخاصة بالمباني المدرسية 96% من خلال محورين هما تنفيذ مشروعات إنشاء مدارس جديدة أو إحلال بعدد 1131 مشروعا، بإجمالي عدد (15334) فصلا، بهدف توفير الإتاحة وخفض الكثافة، وتنفيذ مشروعات تطوير لعدد (1301) مشروع، بهدف رفع كفاءة المدارس القائمة.

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقريرها عن حياة كريمة، أن مشروعات المرحلة الثانية تتوزع بين القطاع الصحي وتتمثل في إنشاء وتطوير عدد 66 مستشفى باعتمادات 2.8 مليار جنيه، وتنفيذ عدد 4 مشروعات طرق رئيسية باعتمادات 390 مليون جنيه، وتبلغ أطوال الترع المستهدف تأهيلها وتبطينها: 1741 كم، وعدد مشروعات الصرف الصحي المستهدفة 510 مشروع، كما أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 86 محطة معالجة، 110 مشروع مياه شرب، 91 محطة مياه، 3000 فصل، 48 معهد أزهري ، كما تستهدف خطة العام المالى الجديد صيانة 1303 مدارس، ونجحت المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ 16.3 ألف كم شبكات صرف صحى، 149 مشروع صرف صحى مُتكامل، 153 قرية تم توصيل وصلات الصرف الصحي المنزلي لها بعدد 287 ألف وصلة صرف صحى، إنشاء 70 محطة مياه شرب، كما تم مد وتدعيم شبكات مياه شرب لعدد 394 قرية بأطوال 7.5 ألف كم، كما تم مد عدد 24 ألف وصلة مياه فى 329 قرية.

إلى جانب تنفيذ 318 مشروع تأهيل وتبطين الترع بطول 1164 كم، 178 كوبرى رى، 191 وحدة صحية، 157 وحدة إسعاف، 59 قرية تم توصيلها بالإنترنت فائق السرعة، 989 برج شبكات محمول تم تركيبه، 620 مكتب بريد، 8 طريق رئيسي، 45 محطة سكة حديد، تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 114 مجمع حكومى، 73 منشأة تضامن، 51 عمارة سكنية، 361 مركز شباب، 14170 فصلا، صيانة 1242 مدرسة، 93 مركز خدمة زراعية، 6 أسواق، 9 نقطة إطفاء، 124 نقطة شرطة.