الاقتصاد

أسعار العملات.. الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

0 نشر
واس - لندن 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعاً، اليوم، مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".
فقد وانخفضَ الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% ليتداول عند 1.2708 دولار.

فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.02% إلى 1.1835 يورو.
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا