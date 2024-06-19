شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعاً، اليوم، مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".فقد وانخفضَ الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% ليتداول عند 1.2708 دولار.فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.02% إلى 1.1835 يورو.