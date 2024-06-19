شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالطاقة: سعر الكيلو وات من "الشمس و الرياح" ثابت لمدة 25 عام والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور حافظ سلماوى الخبير فى مجال الطاقة ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك الأسبق، أن استراتجية مصر للطاقة 2030 التي تستهدف الوصول إلى 42% نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة ستساهم في استقرار أسعار الكهرباء ، كاشفا أن التوسع في انتاج الطاقة من الشمس و الرياح يساهم في خفض سعر البيع للمستهلك في المستقبل.

وأضاف سلماوى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تكلفة انتاج الكيلو وات ساعة من الطاقة الشمسية تبلغ 2 سنت و 2.5 سنت من طاقة الرياح ، لافتاً إلى أن هذه الأسعار ثابتة طول مدة عمر المحطة التي يصل إلى 25 عام وهو ما يضمن استقرار سعر البيع طوال هذه المدة و عدم تأثره بتغيرات أسعار الوقود العالمية.

وتابع سلماوى ، أن تكلفة انتاج الكيلو وات ساعة من الكهرباء فى مصر زادت بنسبة 60% نتيجة تغير سعر الدولار 3 مرات من 15 جنيها و70 قرشا إلى 31 جنيها وأخيراً وصل إلى 47 جنيها.

