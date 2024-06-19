شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط والغاز لـ 101.7 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

تشير التقديرات إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر مارس 2024 بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 101.7 مليون برميل يوميا، وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير الصادر خلال الشهر الجارى ارتفاع إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة %0.01% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 32.1 مليون برميل يوميا، كما ارتفع إجمالي إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة 0.7% ليصل إلى نحو 69.6 مليون برميل يوميا.

وتابع التقرير، فيما يخص إمدادات مجموعة دول أوبك + من النفط الخام فقد انخفضت خلال شهر مارس 2024 بنحو 49 ألف بي أي بنسبة %0.1% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالي 36.1 مليون برميل يوميا، حيث انخفضت إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك والأعضاء في مجموعة اوبك + بنسبة 0.3% لتصل إلى نحو 14.7 مليون برميل يوميا.

كما انخفضت إمدادات الدول التسع الأعضاء في منظمة أوبك، وهي أعضاء في مجموعة أوبك ، بنسبة 0.04% لتصل إلى نحو 21.4 مليون برميل يوميا .



