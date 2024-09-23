شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتدرب على فترتين اليوم استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الإسماعيلي، بقيادة أشرف خصر، اليوم الاثنين، تدريباته على فترتين، فى إطار البرنامج التدريبى للفريق لرفع الحمل البدنى لتجهيز اللاعبين لانطلاقة الموسم الجديد.

ويستعد الإسماعيلي لانطلاق الموسم الجديد، ويؤدي الفريق تدريباته الصباحية على الملعب الفرعي للاستاد فى العاشرة صباحا، فيما يخوض الفريق، مرانه المسائي فى الخامسة مساءً، وذلك لرفع اللياقة البدنية للاعبين.

وتراجع مجلس الاسماعيلى عن اتفاقه مع حلمى طولان لوجود خلافات قوية بين أعضاء مجلس الإدارة، الذى يوجد به معارضون لهذا القرار، وتم اتخاذ قرار بتجميد المفاوضات لحين الاتفاق على اسم معين لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقرر نصر أبو الحسن تشكيل لجنة فنية لاختيار وترشيح جهاز فنى جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال المرحلة المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة في أقرب وقت.

وستكون اللجنة الفنية برئاسة على أبو جريشة وعضوية كل من إسماعيل حنفى وعماد سليمان ومحمود جابر وأشرف خضر لاختيار وترشيح جهاز فنى جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال المرحلة المقبلة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى فترة الإعداد للموسم الجديد بدقيقة حداد على الراحل إيهاب جلال الذى وافته المنية خلال الأيام الماضية.

وخاض لاعبو الإسماعيلى أول مران بتيشيرت يحمل صورة الراحل إيهاب جلال، وغلب الصمت على الأجواء في بداية فترة الإعداد حزنا على فراق مدرب الإسماعيلى.