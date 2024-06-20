شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط عُمان تسليم أغسطس ليسجل 84.46 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم الأربعاء، تسليم شهر أغسطس القادم 84.46 دولار.

وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 1.9دولار مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء البالغ 83.37 دولار، وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يونيو الجاري بلغ 89.30 دولار للبرميل، مرتفعًا 10.81 دولار بسعر تسليم شهر مايو الماضي.

وسجلت أسعارالنفط اليوم 85.16 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 81.35 دولار للبرميل.