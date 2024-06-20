تباين أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة.. وخام برنت يسجل 85.15 دولاراً للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة لخام برنت في التعاملات المبكرة، اليوم، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بسبب احتمالات ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أغسطس، ارتفاعا بمقدار ثمانية سنتات، ليصل إلى 85.15 دولاراً للبرميل، بينما هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم شهر يونيو، بمقدار 27 سنتا، ليصل إلى 81.30 دولاراً للبرميل.

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