شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة لخام / برنت/ في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بسبب احتمالات ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وسجلت العقود الآجلة لخام /برنت/ تسليم شهر أغسطس، ارتفاعا بمقدار ثمانية سنتات، ليصل إلى 85.15 دولاراً للبرميل، بينما هبط الخام الأمريكي /غرب تكساس/ الوسيط تسليم شهر يونيو، بمقدار 27 سنتا، ليصل إلى 81.30 دولاراً للبرميل.

