الاقتصاد

تباين أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة

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واس - سنغافورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة لخام / برنت/ في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بسبب احتمالات ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة.
وسجلت العقود الآجلة لخام /برنت/ تسليم شهر أغسطس، ارتفاعا بمقدار ثمانية سنتات، ليصل إلى 85.15 دولاراً للبرميل، بينما هبط الخام الأمريكي /غرب تكساس/ الوسيط تسليم شهر يونيو، بمقدار 27 سنتا، ليصل إلى 81.30 دولاراً للبرميل.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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