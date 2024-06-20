شكرا لقرائتكم خبر عن ⁠أسعار البرتقال تصل لمستويات غير مسبوقة عالمياً وسط مرض المحاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت أسعار عصير البرتقال إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في ظل حالة طقس قاسية يغذيها المناخ المتحول الذي دمر الصناعة. وأغلقت العقود الآجلة لعصير البرتقال المتداولة في بورصة إنتركونتيننتال في نيويورك عند 4.29 دولار للرطل الواحد - أي ما يقرب من ضعف السعر المسجل قبل عام في عام 2023. وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية ارتفاع أسعار البرتقال حول العالم ويتسبب ارتفاع الأسعار في ابتعاد المتسوقين الذين يعانون التضخم من الاقبال على الشراء ومع انخفاض استهلاك البرتقال وعصير البرتقال بنسبة تصل إلى 25 % في الأسواق العالمية الكبرى - بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - خلال العام الماضي 2023، وفقا لتحليل "رابوبانك" البنك الهولندي المعني في أعماله بصناعات الأغذية والزراعة.

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وقالت جونا باركر المديرة بشركة أبحاث السوق "سيركانا" :"إن الانخفاض في الاستهلاك يعني أن المستهلكين يعوضون غلو البرتقال والحمضيات ببدائل أخرى". سبب ارتفاع أسعار البرتقال بدأ سعر عصير البرتقال في الارتفاع لأول مرة الشهر الماضي في مايو بعد أن حذر خبراء من أن البرازيل التي تعد أكبر منتج ومصدر لعصير البرتقال في العالم تتجه نحو جني واحد من أسوأ المحاصيل للبرتقال منذ أكثر من ثلاثة عقود.

تنتج البلاد 232.4 مليون صندوق من البرتقال بينما تقول التقديرات بانخفاض محصول البرتقال في موسم 2024 إلى 2025 بــــ 24 % مقارنة بالدورة السابقة. مرض أشجار البرتقال تأتي الأزمة وسط سلسلة من الأحداث المناخية القاسية في البلاد بما في ذلك موجات الحر والفيضانات والجفاف والتي تسببت في مشاكل مستمرة في الإمدادات بالإضافة إلى مرض الحمضيات المعروف باسم "التَخِضر".

يعد مرض الأشجار غير القابل للعلاج عدوى بكتيرية تصيب نباتات الحمضيات وتنتج ثمارًا مرة ومتقزمة لا يمكن بيعها للمستهلكين. وبمجرد الإصابة، تموت معظم الأشجار في غضون بضع سنوات ولا يوجد علاج.

وقال كيس كولز رئيس الاتحاد الدولي لعصير الفواكه والخضروات : "مع عدم وجود حل قصير المدى وخطر تفاقم حالات المرض لا يزال الوضع حرجًا”. البحث عن بدائل للبرتقال مع تأثر 40 % من المزارع البرازيلية بمرض التخضر دفعت الزيادات في الأسعار بعض مصنعي عصير البرتقال إلى البحث بدائل أخرى مثل اليوسفي والتفاح والكمثرى وذلك لتخفيف ارتفاع البرتقال.

وفي الوقت نفسه، أدى التخضر أيضًا إلى إعاقة إنتاج البرتقال بشدة في "ولاية صن شاين" في فلوريدا التي منطقة رئيسية أخرى لزراعة البرتقال، حيث إن الإنتاج انهار إلى ما يقرب من 17 مليون صندوق بعد أن كان 242 مليون صندوق قبل 20 عامًا. تضرر محاصيل البرتقال يقول المحللون في مجموعة الأبحاث "مينتيك" :"إن البرازيل تلعب دورا مؤثرا بشكل كبير في تشكيل صناعة البرتقال حيث تنتج عادة حوالي 300 مليون صندوق من البرتقال يزن كل منها حوالي 40.8 كيلوجرام في كل دورة لكن الجمع بين الظروف المناخية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف والتخضر أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج المحصول".

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ومن المتوقع أن تنتج البرازيل 232.4 مليون صندوق من البرتقال في موسم 2024 إلى 2025. وستتطلب استعادة مستويات التخزين السابقة في البرازيل عدة محاصيل جيدة متتالية ونتيجة لذلك فمن المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع.