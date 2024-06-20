شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتشييد والتعمير تدشن برنامجا تدريبيا على الذكاء الاصطناعى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

دشنت الشركة القابضة للتشييد والتعمير بقيادة الدكتور مهندس هانى سليمان، برنامجا تدريبيا للعاملين بالشركات التابعة على الذكاء الاصطناعى ( A I ) ، وذلك للمرة الأولى في القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة حيث تم التدريب على الجانبين النظرى والعملى.

يركز البرنامج على تعريف العملني بالذكاء الاصطناعى ودوره في تطوير وتنمية الشركات العاملة في مجالات المقاولات والإسكان وآليات الاستفادة منه في مختلف المشروعات والخطط والميزانيات وغيرها من مختلف القطاعات .

من جانب آخر كشف الدكتور هانى سليمان لـ" الخليج 365" أنه يجرى حاليا إيجاد الفرص و الحلول البديلة من داخل الشركات، مثل شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم وهى خير مثال حيث تحركت الادارة لإعادة الهيكلة والتحول من المركزية الي اللامركزية والتركيز علي ادارة المشروعات طبقا لتوجيهات الفريق الفني الذي تم تشكيله في الشركة القابضة.

أوضح سليمان أن الإصلاح يبدًا من الداخل، وهناك تحديات فنية جاري التعامل معها بأسلوب هندسي واداري وخطة بدأ تطبيقها بالفعل لضمان حسن آداء المشروعات والتحكم في نتائجها لضمان تحقيق أفضل عائد من المشروعات، هذا بالإضافة إلى تحديات مالية نتجت عبر سنوات طويلة مع مراعاة أنه تم ضخ ما يزيد عن 2.3 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الماضية في هذه الشركات.

وأوضح أن مسالة ضخ أموال جديدة في الشركات يعتمد علي العائد من هذه الأموال فمن غير المعقول أن يتم ضخ أموال بدون دراسات لمجرد أن الشركات تحتاج أموال، لافتا أنه تم إنشاء لجنة علي مستوي عالي لمناقشة التحدى الأكبر وهو المشروعات المتعثرة وبدأ يظهر ثمارها علي بعض الشركات.