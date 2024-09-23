أساليب متطورة في تنقية وتوزيع ماء زمزم

ويُزود المسجد الحرام بماء زمزم من خزان كدي، بينما تعبأ صهاريج زمزم للمسجد النبوي من سبيل الملك عبد العزيز. كما يتم الضخ إلى مصنع الإنتاج لتنتج عبوات ماء زمزم (5 لترات)، وينتقل الماء المنتج من خزان كدي بعد إعادة تنقيته عن طريق الأشعة فوق البنفسجية عبر أنابيب غير قابلة للصدأ (أستانلس أستيل) إلى محطات تبريد ماء زمزم حول المسجد الحرام، حيث يتم ضخه إلى نقاط تعبئة الحافظات ومشربيات ماء زمزم في المسجد الحرام.
ويستقبل المسجد الحرام يوميًا قرابة مليون وربع المليون لتر من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، بينما جهزت الهيئة العامة ما يزيد على 30 ألف حافظة لماء زمزم المبارك موزعة في أنحاء المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية، وتتم تعبئتها خمس مرات يوميًا، مع توفير ما يزيد على 300 حقيبة متنقلة، لتوزيع عبوات زمزم، و80 عربة ذكية، سعة 80 لترًا، تتم إدارتها وتوزيعها من خلال أكثر من 1030 عاملًا.
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