مسيرات وطنية تجوب شوارع المملكة احتفاءً باليوم الوطني

شهدت مناطق المملكة بجميع محافظاتها مسيرات وطنية بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني 94.

وفي العاصمة الرياض، انطلقت فعالية "عز دوت الخليج3"، التي تقيمها وزارة الداخلية، حتى (23 سبتمبر 2024) من الـ (4) مساءً حتى الـ (11) مساءً في أرينا جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ (94) للمملكة، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه.

وتشمل الفعالية عروضًا عسكرية إبداعية بعنوان "راية ورؤية" تحكي مسيرة المملكة وتاريخها وإنجازاتها، ومراحل تعزيز الأمن فيها، وجلسات حوارية علمية بعنوان "حوار الأمن والتاريخ" تجمع نخبة من المؤرخين والمختصين؛ لمناقشة الأحداث التاريخية الرئيسة، وتطور الأمن، والتحولات الإستراتيجية التي أسهمت في ترسيخ الأمن والاستقرار.

وتتيح فعالية "عز دوت الخليج3" للزوار فرصة للمشاركة في فرضيات وعمليات عسكرية ميدانية في "ميدان الشجاعة"، ومعرضًا لإبراز جهود وزارة الداخلية ومنظومتها الأمنية، وتطور قدراتها وخدماتها، والتعريف بالوسائل الأمنية التاريخية. يُذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ (94) للمملكة بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات، احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكارًا لماضٍ مجيد وتضحيات بطولية واستشعارًا لحاضر آمن في وطن مزدهر.

وفي نجران انطلقت مسيرة من مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية حاملةً صور القيادة والأعلام والشعارات الخضراء والعبارات الوطنية وسط مشاعر وطنية مفعمة من المشاركين بالحب والولاء والانتماء للوطن، واحتفاءً بهذه المناسبة العزيزة.

أما في الباحة، انطلقت اليوم مسيرات القطاعات العسكرية في الطرقات الرئيسة بمدينة الباحة. وحملت المركبات المشاركة علم المملكة وصور المؤسس والقيادة وشعار اليوم الوطني نحلم ونحقق, بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، حيث انطلقت المسيرة من دوار النخلة مرورًا بدوار الشفاء, متجهة إلى طريق الملك فهد وسط المدينة, ثم طريق الملك سعود, والعودة إلى دوار النخلة, وذلك لإبراز مظاهر الفرح بهذه المناسبة.

ونظّمت الهيئة الملكية بالجبيل أمس، مسيرة مُلاك وأفرقة الدراجات النارية، احتفاءً باليوم الوطني الـ(94)، في مدينة الجبيل الصناعية، بمشاركة (183) دراجة نارية تمثل (16) فريقًا من دول الخليج العربي والمنطقة الشرقية. وانطلقت المسيرة من مبنى الهيئة الملكية بالجبيل، مرورًا بمجمع الفناتير في مركز المدينة، وصولاً إلى النادي البحري بمدينة الجبيل الصناعية. وصاحب المسيرة معرض توعوي لتثقيف الزوار بمجتمع الدراجات النارية، وأنواع الدراجات النارية، والجوانب المتعلقة بالسلامة المرورية للدرجات النارية.

وشهدت محافظة حقل مسيرة متنوعة بالمركبات والهجن والخيول العربية الأصيلة، وذلك احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.

وانطلقت المسيرة على الطريق الواقع أمام نادي حقل الرياضي، يتقدمها الهجانة، والفرسان يحملون أعلام المملكة، وصورًا للقادة، وشعارات وطنية، تعبيرًا عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية، وسط تفاعل كبير من أهالي المحافظة.

وفي ينبع، انطلقت مساء الأحد مسيرة دراجي ينبع بمشاركة 130 درّاجًا حاملين أعلام دوت الخليج احتفاءً باليوم الوطني الـ94 للمملكة بمحافظة ينبع، وذلك بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي ومسؤولي الجهات الحكومية وعدد من المهتمين.

وكانت نقطة انطلاقة المسيرة من الهئية الملكية في ينبع الصناعية وحتى المنطقة التاريخية في ينبع البحر، بمشاركة الجهات الأمنية بالمحافظة والأمن الصناعي بالهئية الملكية في ينبع ومشاركة 21 متطوعًا ومتطوعة، معبرين عن فرحتهم باليوم الوطني الذي يرسخ معاني الولاء والانتماء.